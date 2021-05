Sólo latinas llegaron a la final: México ganó la anhelada corona de Miss Universo

La modelo mexicana Andrea Meza resultó como la gran ganadora de la versión n°69 de Miss Universo.

La joven de 26 años obtuvo el primer lugar, mientras que Brasil, representado por Julia Gama, obtuvo el segundo. En el tercer puesto quedó la peruana Janick Maceta del Castillo.

Recordemos que en este certamen participó la chilena Daniela Nicolás, quien finalmente fue eliminada durante la competencia.

Según datos entregados por el medio local El Sol de México, Andrea es oriunda de Chihuaha y es egresada de la Universidad Autónoma de dicha ciudad. Además es modelo profesional y filántropa.

La joven llamó la atención en redes sociales por su considerable altura de 1.82 metros y fue ampliamente celebrada por los medios de su país.

“México, esto es para ti”, expresó Meza en su cuenta de Instagram tras obtener la anhelada corona.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021