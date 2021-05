Rocío Toscano terminó su relación con el padre de sus mellizos: “Estamos separados, pero todo bien”

En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias, la actriz Rocío Toscano reveló que le puso fin a su relación con el padre de sus mellizos.

Según contó, el quiebre se produjo por diversas razones, siendo una de ellas el hecho que él tiene que vivir en Chile, específicamente en la capital, ya que tiene otro hijo.

“Estamos separados, pero todo bien, es un súper buen papá. Después de cinco años decidí separarme porque había cosas que no me gustaban. Si seguía con él tenía que vivir en Santiago porque él tiene otro hijo, y no quiero vivir en Santiago“, explicó la intérprete.

Sobre cómo ha enfrentado la crianza de sus hijos sola, Rocío comentó: “No sé como lo hago, pero lo hago. Ha sido una aventura porque es muy distinto tener un hijo que ser una mamá múltiple. Por suerte soy joven y tengo energía”.

La joven también se refirió a su rutina diaria con Alma y Luca, revelando que se levanta “entre las seis y siete de la mañana. Es heavy la conexión que tienen porque se despierta uno y enseguida se despierta el otro. Con el hipo pasa lo mismo o suspiran al mismo tiempo. Les doy leche y tomo desayuno en dos minutos”.

De ahí contó que se pone “frente a ellos y conversamos caleta, les digo ‘buenos días, ¿cómo durmieron?. Le pregunto a Luca por qué despierta dos veces en la noche y Alma una. Los dos se ríen“.

“Después se duermen por una o dos horas y ahí aprovecho de cocinar y almorzar. A las ocho les caliento la tina, los baño y acuesto. Me ducho mientras duermen y me acuesto a las nueve. Con organización todo se puede“, aseguró.

Finalmente, Toscano contó que planea volver a Chile dentro de las próximas semanas, pero no a Santiago, sino que al sur donde tiene familia.