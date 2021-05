Se comparó con Will Smith: Joche Bibbó reveló que subió 14 kilos durante la cuarentena

El exchico reality, José Luis Bibbó, sorprendió a sus seguidores y seguidoras de Instagram al mostrar su nueva apariencia.

Según contó, subió 14 kilos durante el confinamiento por coronavirus.

En la postal que subió, donde aparece acostado en la cama con ropa interior, el argentino hizo referencia a la fotografía de Will Smith, quien hace algunos días dijo estar en la peor forme de su vida.

Además, Joche escribió: “Acá escribiéndole un mensaje a Will Smith contándole que coincido con su situación!! Jaja, me morfé todo en la cuarentena!! Mi peso es de 78 kg y me fui a 92 kg“, contó, sorprendiendo a sus fans.