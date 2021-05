Helhue Sukni se lanzó con todo contra Paty Maldonado y Cata Pulido: "¿Y qué tienen que hablar de mí esas hue...?"

La semana pasada, Patricia Maldonado y Catalina Pulido se refirieron a las declaraciones que Helhue Sukni hizo luego que sus hijas fueran víctimas de un violento portonazo.

A raíz de las “amenazas” que lanzó la defensora de los narcos contra los asaltantes, Las Indomables decidieron abordar el tema, señalando que Helhue es una irresponsable y que no entienden cómo “esa persona” puede ser abogada.

Estas palabras molestaron enormemente a Sukni, quien, a través de sus redes sociales, se lanzó con todo contra la opinóloga y la actriz.

“Saben ustedes amigos que esa guatona de la Patricia Maldonado estuvo hablando mal de mí, y la Cata Pulido… esa que le echó la ‘aniñada’ a los ‘pacos’ y que fue rota, estuvieron hablando mal de mí“, comenzó diciendo.

“¿Y qué tienen que hablar de mí esas hue…? así es que el video siguiente será contestándole de ellas”, afirmó en su cuenta de Instagram, agregando que “no tienen nada que andar hablando de mí, deberían decirme las ‘hueás’ en la cara”, agregó visiblemente molesta.

Luego, sostuvo que ambas mujeres hablaron mal de ella porque “quieren salir a la luz pública, a donde no las pesca nadie a las dos ‘hue…'”. “Es guatona la vieja poh… más encima es fea”, dijo, agregando que “por lo menos yo cuando estoy guatona no soy tan fea”.

Finalmente, sobre la actriz, lanzó: “Y la otra ‘hue…’ de la Catalina Pulido, desagradable la fea cu…, me cae como el loli, me cae mal, así que no estoy ni ahí con la frentona cul…”.