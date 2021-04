"Si me estás escuchando...": Helhue Sukni amenazó a delincuentes que asaltaron a sus hijas en un portonazo

A través de sus redes sociales, Helhue Sukni amenazó a los delincuentes que asaltaron a Fadwa y Samia, sus hijas, quienes fueron víctimas de un violento portonazo este lunes.

Mediante un video compartido en Instagram, la “abogada de los narcos” aseguró que buscará por todas partes las pertenencias de sus hijas, cueste lo que cueste.

“Les contaré algo, la tía Helhue anda desde las 11 de la mañana en la calle por que le hicieron un portonazo a la Fadwa con la ‘Bombona’. Pelearon con los gallos, a la Fadwita le rompieron la mano. Di vuelta La Pincoya y no encontré a los we..nes”, partió contando.

Luego, explicó que no acusará a los delincuentes, ya que la PDI ya tiene el número de la patente del auto en el que se movilizaban los asaltantes. Sin embargo, reveló que su objetivo es recuperar las cosas de sus hijas, sobre todo las mochilas Louis Vuitton que andaban trayendo.

“Si me estás escuchando, la ‘Bombona’ te sacó el jockey rojo que tenías y están haciendo las pericias. Llevabas guantes cuando te subiste arriba del Porsche”, comentó, agregando que “yo no voy a descansar hasta que me devuelvan las cosas de mi hija. Devuelvan las mochilas de mis hijas que no me costaron dos chauchas“.