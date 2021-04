“Fue súper triste”: Actriz Aranzazú Yankovic reveló que tuvo un aborto antes de poder ser madre

En un reciente episodio de Milf, la actriz Aranzazú Yankovic abordó el hecho de ser madre hace dos años, cuando tenía 44.

“Fui mamá añosa”, partió diciendo la intérprete nacional, para luego revelar que, antes de ser madre, tuvo un aborto. “Fui a un doctor, uno cree que no le va a importar. Pero igual me dijo: ‘no, tienes pocos óvulos’. Y yo lloraba como María Magdalena. Íbamos a empezar a hacer fertilización in vitro”, contó.

En esa línea, detalló que “empecé a tomar Eutirox, me embaracé altiro y lo perdí. Fue súper triste, pero tampoco tan terrible“.

“Después me embaracé de nuevo, a los dos meses, y ahí nació mi hijo. Guillermo (su pareja)se fue en volada (y dijo) ‘Tengamos otro’. Pero me da susto, creo que no hay que mostrarle los dientes tanto a la vida. Ya me regaló algo”, continuó relatando.

Finalmente, Aranzazú hizo una reflexión sobre el cambio de vida que enfrentó tras ser madre: “Decía: ‘Me están tonteando ¿Estas son las vacaciones? Yo que estuve 43 años yéndome a donde se me cantaba, me levantaba a la hora que se me cantaba. Fue súper fuerte. El llanto, el cólico. La espalda no es la misma de los 20. Pero lo bueno es que te trae juventud, te trae energía“.