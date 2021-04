“Me afectó un poco”: Monserrat Álvarez hizo profunda reflexión tras ser atacada por sus arrugas

Hace unos días, Monserrat Álvarez compartió una fotografía en Instagram en la que reveló que fue por su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. En dicho registro, la periodista posó al natural, dejando en evidencia sus arrugas. Sin embargo, no pensó que sería criticada por mostrar su rostro tal cual es.

Sobre esto conversó en Contigo en la Mañana, contando que “el otro día yo me saqué una foto y la subí cuando me iba a vacunar, con mascarilla y unas personas me dicen: ‘Estás arrugada’“. “La subo sin filtro y la subo como soy (…) una presión social y un mal uso (de las redes sociales). Nosotros no podemos andar diciéndole a la gente cómo están, si estás más flaca, si estás más gorda“, agregó.

“Imagínate lo que es, yo soy una cincuentona, que me dijeron eso y me afectó un poco… Imagínate lo que le puede afectar a una niña de 15 años que le digan que se ve gorda. Entonces aquí realmente hay un tema super importante”, reflexionó.

“Más allá de estas frases que inventan publicistas, yo creo que este es un tema súper importante y en este sentido, quiero agradecerles a las nuevas generaciones. Agradecerle, por ejemplo a mi hija, a sus amigas y a todas aquellas chicas que nos han enseñado a toda una generación a aceptarse más a uno mismo”, dijo la comunicadora.

“Y especialmente voy hablar del tema del físico. Yo soy de una generación donde todo el rato decíamos: ‘Estás flaca, estás linda’. Sinónimo de linda era estar flaca, de todas maneras. Había una identificación terrible con eso. El tema del autoestima es un tema que tenemos pendiente. Las redes sociales están llenas de filtros, en las redes sociales nos arreglamos un poco la cara para vernos mejor. Y eso implica que nos queda mucho por hacer para aceptarnos a nosotras mismas, que estoy gorda, que me veo perona, no sé qué”, continuó.

“Les cuento, yo por ejemplo he sido por años muy acomplejada, de que tengo un ojo más chico que otro… Este último tiempo he empezado a asumirlo y he empezado a no preocuparme tanto de eso, porque siento que ustedes, que mi pareja, que mis niños me van a querer igual si es que tengo un ojo más chico que el otro. Entonces, yo creo que en el Día Mundial de Autoestima hay que trabajar más profundamente para que todas podamos aceptarnos tal como somos y eliminemos ese sufrimiento que tenemos de ser de una manera. Tal como somos es suficiente“, cerró, siendo respaldada por sus fanáticos.