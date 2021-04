María Jimena Pereyra reveló que se le cerraron “muchísimas” puertas por ser lesbiana

Este miércoles, en un nuevo capítulo de De tú a tú, de Canal 13, María Jimena Pereyra habló sobre su sexualidad, revelando que sufrió discriminación por parte de la gente.

En ese contexto, la cantante argentina comentó que para ella nunca ha sido un problema ser lesbiana, ya que “siempre fui de entregarme mucho. Nunca me he preocupado de estudiar ni de analizar, uno siente nada más“.

“Recuerdo desde muy pequeña hacer deportes con hombres, siempre me gustó jugar a la pelota. Era la única mujer en el equipo del pueblo. En esa época tampoco uno tiene la sexualidad desarrollada, pero me encantaban los niños, tuve noviecitos, y mi novio de adolescencia. Pero a esa edad empieza la inquietud de observar, de mirar más a una compañera o a la profesora de danza, pero tenía mis novios”, explicó.

“Nunca viví la sexualidad con ningún prejuicio. Siempre fui muy libre. No me importaba si tenía novio o novia”, expresó, revelando que sus padres sabían que era lesbiana desde un principio.

Pese a esto, decidían no hablarlo. “Yo llegaba con una amiga y después me veían con mi novio. No sé si llamarlo bisexual, pero pasé por una etapa en que tuve novio, pasé a novia, y luego a novio, y nunca me lo planteé como algo extraño. Nunca me senté con mis padres a decirles ‘soy así’. Nunca me lo preguntaron o lo daban por sentado. Me acuerdo que para la época de ‘Rojo’ en que se especulaba tanto, mi papá me dijo ‘tú juega con eso, juega con la ambigüedad, como Miguel Bosé. Da lo mismo lo que piense la gente, tú juega, sácale partido’“.

Aún cuando tuvo el apoyo de sus padres incondicionalmente, Pereyra reveló que el ser homosexual le ha cerrado varias puertas y que mucha gente aún la critica por estar casada con una mujer. “A nivel latinoamericano todavía vivimos en una sociedad bastante machista, donde todavía hay prejuicios donde ‘ah, pero si conquista mujeres no puede conquistar hombres’. ¿Por qué no? Si son personas y puedo jugar a la seducción con eso“, dijo al respecto.

“Nunca oculté mis relaciones, pero quizás al público en general no era el momento de hablarlo abiertamente como sociedad. Quizás se me hubieran cerrado muchísimas más puertas“, sentenció.