El presente de Carlos Concha: el actor de teleseries de los noventa que se fue de Chile a probar suerte

Fue en los años noventa cuando el actor Carlos Concha apareció en la pantallas chilenas gracias a distintas señales televisivas. El intérprete inició su carrera en la actuación en teleseries como Ámame (1993) de TVN, Amor a domicilio (1995) de Canal 13 y Algo está cambiando (1999) de Mega; entre una decena de títulos nacionales.

Sin embargo, el actor, que estudió en la Escuela de Fernando González, decidió mudarse a España durante la primera década de este milenio, cuando había cumplido recientemente los 33 años. Luego, regresó a Chile sólo en dos oportunidades, y posteriormente se fue a a Bélgica, al contraer matrimonio con el fotógrafo Christophe Huthmacher, de nacionalidad belga.

En año pasado, el actor dedicó unas palabras respecto al aniversario del Estallido Social en Chile y el proceso constitucional. “Con la inmensa ilusión de que Chile tendrá la constitución que se merece. ¡Feliz cumpleaños Estallido Social!”, expresó.

En Bélgica, Carlos se integró a la compañía Lamoral, continuando su carrera en el teatro y desde ahí continúa compartiendo su vida en redes sociales.

Un ramo de flores

Fue justamente en un teatro de Bruselas donde Carlos se encontró con su colega y compatriota Roberto Farías, quien recordó un emocionante episodio junto al actor de 54 años, además de reconocer su esfuerzo y trayectoria.

“Hubo un tiempo que irse del país a buscar nuevos horizontes no era fácil, ni era común. Este gran actor Carlos Concha lo hizo. Se fue jovencito. Cuando triunfaba en televisión y teatro. Era como un mito urbano. Con su monólogo Pastel de choclo daba la pelea en Europa. Gran artista, gran persona”, expresó junto a una foto de Carlos.

“Un día tuve la suerte de compartir con él en Bélgica (él está radicado en Bruselas)”, relató y explicó que se encontraba trabajando en un monólogo. “Y él la fue a ver. Yo siempre me preguntaba por qué a los hombres nunca les regalaban flores. Siempre fue mi sueño que me regalaran flores. De pronto, al final de la función, salgo a saludar y alguien desde la galería me lanzó un ramo de flores, en un gesto poético, generoso y bello”, detalló.

“Me emocionó mucho y me emociona ahora recordarlo. Era él, Carlitos Concha. Al final de la función compartimos y la verdad fue un momento muy lindo y emocionante. Gracias por ese gesto humilde y compasivo. Nunca lo olvidaré. Te quiero mucho, hoy me acordé de ti y quise escribir este post”, escribió en Instagram.

Además de la actuación, actualmente Carlos Concha también se dedica a las artes manuales y la tapicería. Incluso tiene su propio taller de tapicería de muebles, en el que se ha mostrado muy activo durante la pandemia.