“Jamás ataqué a ningún gay”: Arenito se refirió a las críticas que recibió tras reconocer su orientación sexual

Hace algunas semanas, Alexander “Arenito” Núñez aceptó su orientación sexual, asegurando que eligió amar sin miedo al que dirán.

Ahora, el exchico Yingo conversó con Fotech, donde profundizó en este tema.

Sobre la publicación que hizo en ese entonces, donde recibió muchas críticas, Arenito comentó que “cuando yo lo leo me queda claro, lo que pasa es que las personas quieren que yo diga algo, quieren que diga soy esto o esto otro, y no, no lo voy a hacer nunca, y es porque para mí el etiquetarme me causa un conflicto, que todos digan ‘eres gay, tienes que decirlo'”.

“Mi publicación fue súper clara, yo decido amar a quien se me ocurra, independiente de su sexo y no quiero etiquetarme tampoco”, agregó.

Respecto a su cambio de actitud con el pasar de los años, Núñez comentó que “todos vivimos etapas diferentes en la vida y todos decimos una cosa y después decimos otra, vamos cambiando también las personas. Es raro encontrar una persona que se mantenga igual, es cómo ‘¿qué onda, no evolucionas, no cambias?’, si todas las personas vamos viviendo cambios. Uno empieza a madurar ciertas cosas, este tema era un conflicto para mí y creo que ya tengo que cerrar, claro, es como una evolución, puede ser como una evolución”.

Eso sí, Alexander reconoció que la comunidad LGBTIQ+ merece una disculpas de su parte por las declaraciones que dio en el pasado. “Sí, yo pedí una disculpa. Pero esa disculpa es para los que la quieran escuchar, porque yo cuando hablé fue sobre mi vida, jamás ataqué a ningún gay, jamás fue mi intención, yo hablé de mí, de lo que me había pasado a mí”, dijo al respecto.

“En ese momento estaba viviendo una etapa de mi vida y lo quise contar, lo quise expresar. Ahora estoy en otra etapa de mi vida y lo quise contar, como todos lo hacen, todos comentan sus cosas. Lo que pasa es que el tema de la sexualidad igual es un tema, a la gente le llama mucho la atención. Pasa, uno va descubriéndose. No quiere decir que no crea en Dios o que no sea cristiano, yo soy cristiano, creo mucho en Dios. Me defino como un cristiano libre de sentir lo que quiera sentir, no encasillarme con ese miedo de decir lo que siento”, complementó.