Christian Henríquez sobre la dura infancia que atravesó durante su vida circense: “No podía estudiar porque era parte fundamental del circo”

En un nuevo capítulo de De tú a tú, de Canal 13, el humorista Christian Henríquez le abrió las puertas de su casa a Martín Cárcamo para hablar sobre diversos aspectos de su vida.

Uno de los temas que más llamó la atención de los televidentes, fue cuando el intérprete de “Ruperto” se refirió a la dura infancia que atravesó en su vida circense.

Primero que todo, Henríquez partió contando que él es hijo de una familia circense, su padre era trompetista, su madre trabajaba con fuego, su hermano era trapecista y su hermana contorsionista, por lo que era imposible desligarse de esa tradición.

A raíz de esto, Christian partió su vida en el circo siendo un pequeño payasito, quien debía viajar por todo Chile con su familia para presentar su circo.

Fue en este contexto que el “rubio natural” le preguntó por su educación, a lo que el comediante respondió que para él y su hermano era imposible estudiar. “Yo estudiaba solamente en invierno. Ponte tú, mayo, junio, julio, agosto y chao”, contó.

“No podía estudiar más porque yo era parte fundamental del circo, porque yo a mis 12 años ya era payaso y trapecista. Hacía dos, tres rutinas de payaso y dos actos de trapecio“, detalló.

Además, reveló que su padre era muy terco con esos temas, ya que para él su prioridad no eran los estudios de sus hijos, sino que hicieran bien su trabajo en el circo.

Tras estas palabras, Christian sorprendió con su declaración: “Yo te voy a contar algo que nunca lo he contado y que me puede beneficiar como me puede perjudicar, o muchos se van a sorprender. Mis estudios son los básicos, yo no tengo ni primerio medio, ni segundo medio, ni cuarto medio“, confesó.

“No es porque yo no lo haya querido hacer sino porque no se permitía hacerlo. No quiero culpar a mis papás tampoco, porque lamentablemente mis viejos también pasaron gran parte de lo que yo pasé por culpa de sus viejos también. Mis papás tampoco tienen estudios, o sea mi papá tiene primero básico, mi vieja no tiene estudios”, siguió recordando.

Eso sí, Henríquez aseguró que con el tiempo se fue educando solo, ya sea leyendo diarios o revistas que encontraba por el lugar.

Pese a todos los problemas que tuvo en su niñez, “Ruperto” sostuvo que siempre estará agradecido de su familia, ya que siempre estuvieron pendientes de que nunca le falte abrigo y comida”.