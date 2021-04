“Siempre tuve miedo”: Vasco Moulian reveló que estuvo enamorado del guionista Pablo Illanes

En medio de revelaciones en el mundo del espectáculo frente al amor a personas del mismo sexo, el actor Vasco Moulian contó su propia historia a Mario Velasco, Cecilia Gutiérrez y Faloon Larraguibel, contando que estuvo enamorado del guionista y escritor Pablo Illanes, quien por estos días reveló que consiguió su primera serie original de Netflix con producción colombiana.

“Es conocido, es una persona que me atraía. Yo estaba en la época de la escuela de teatro, era heterosexual, pero a mí me gustó mucho un tiempo”, expresó en Zona de Estrellas de Zona Latina. “Yo me pasé rollos con Pablo, lo encontraba tan talentoso y fuimos a viajar juntos a Europa, Barcelona, Nueva York. Yo creo que sí he sentido como un poco de amor, siempre tuve miedo”, admitió.

A la hora de repasar lo que sintió en ese momento, Moulian apuntó a “la admiración. Tenía que ver con que lo encontraba lindo y tierno, pero siempre tuve miedo. A lo mejor trancas o a lo mejor culpas de esta cosa religiosa que uno tiene, de enfrentarlo, y además físicamente”, reveló.

“Pablo, ponte tú, llegaba más tarde a la casa, yo no cachaba muy bien por qué. Yo a todo esto no sabía que Pablo era gay y supe después del viaje. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a Pablo”, añadió, en declaraciones recogidas por Glamorama.

Al ser consultado respecto a una eventual declaración, el exejecutivo de televisión respondió que “tal vez no” y que recién, en esa entrevista, se estaba enterando. “Es primera vez que lo digo”, cerró.