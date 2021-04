“Perdón por la expresión”: La nueva e hilarante imitación de Stefan Kramer a Rodrigo Sepúlveda

A través de redes sociales, el humorista nacional Stefan Kramer subió un video imitando al periodista Rodrigo Sepúlveda.

Esta no es la primera vez que el comediante personifica al rostro de Mega, pero esta vez lo hizo desde una situación más hogareña.

“Hola, hola, ¿Cómo están?, ¿Cómo les va? Yo aquí intentando hacerme un café y no queda… eso me calienta, me da rabia, me embronca“, se le escucha decir a “Sepúlveda”.

Luego, agrega: “Bueno, buena semana, que les vaya bien… ¡por la mierda!”, cerró el video, el cual suma más de 247 mil reproducciones.

Además, el verdadero Rodrigo Sepúlveda comentó la publicación, asegurando que es “un honor. Mi respeto y agradecimiento”.