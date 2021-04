“Lo he superado”: Demi Lovato habla de sus trastornos alimenticios en su canción “Melon Cake”

Demi Lovato, en su nuevo álbum titulado Dancing with the Devil… the Art of Starting Over, recuerda algunos momentos que marcaron su vida.

Por ejemplo, en la canción “Melon Cake”, la estadounidense habla de cómo su equipo controlaba su dieta, impidiéndole comer tortas o chocolates, con el fin de que se viera “como una Barbie”.

Ahora, en una entrevista con Apple Music, la cantante desarrolló este tema, asegurando que “hace unos años, comía pastel de sandía en vez de pastel real. Era una versión dietética de un pastel de cumpleaños“.

“Básicamente, era crema batida fina o crema de coco encima de una rebanada de sandía cortada como una de pastel“, detalló.

Sobre “Melon Cake”, comentó que “con esta canción me despido del pastel de sandía”. “Puede parecer insignificante para alguien que nunca ha tenido un trastorno alimentario, pero para alguien que lo ha superado, como yo, era importante volver a comer torta de cumpleaños“, sostuvo.

El año pasado, Demi Lovato habló de su bulimia en el programa de Ellen DeGeneres, entregando detalles que sorprendieron a sus fans.