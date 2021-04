Dani Castro celebró una nueva vuelta al sol: “Ahora vivo mis cumpleaños sin miedo”

Este lunes, Daniela Castro celebró sus 33 años publicando una bella postal de su niñez en Instagram.

Junto con la fotografía, la ex-MasterChef Chile reveló que cuando era pequeña sentía mucho miedo por esta fecha, ya que temía que no la saludaran.

“Felices 33 para mí y para mi mini yo! Les cuento un secreto: Hoy le digo feliz cumpleaños a mi yo cuando chica, a mi pequeña que no me gustaba estar de cumpleaños por miedo a que no me saludaran”, comenzó contando.

“No sé porque siempre le tuve miedo a eso y lo pasaba pésimo… creía que nadie se acordaría y me daba pena… feliz cumpleaños a la mini yo que celebraba el cumpleaños siempre, pero tenía miedo que nadie llegara”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Castro. (@ladanicastror)

Luego, sostuvo que “nunca fue el caso, siempre habían saludos y cariño, pero ese miedo que no sé de donde viene era terrible… Hace poco me reencontré con mi cumpleaños, creo que porque me conecté conmigo, me quiero y mientras más edad tengo, más entiendo el valor de cultivar mi amor propio”.

“Quiero que sepan que gracias a ustedes también he disfrutado cada vez más mis cumpleaños, siempre están ahí y me escriben inesperadamente. Ahora que vivo mi cumpleaños sin miedo, abundan saludos, mensajes de quienes me conocen y de quienes no, abunda el cariño y estoy más que agradecida de lo afortunada que soy. Las y los amo!”, escribió Dani para cerrar su post.