¡Amor en pandemia! Influencer argentina se enamoró de recolector de basura gracias a la cuarentena

Durante la pandemia por Covid-19, miles de personas de todo el mundo han encontrado el amor, pese a las cuarentenas.

Así sucedió con Daniela “La Chepi” Viaggiamari, una influencer argentina que se enamoró del chofer del camión que recolectaba la basura en su barrio de Buenos Aires.

En conversación con medios argentinos como TN y Telefé, la cantante que suma más de 2 millones de seguidores en Instagram, contó cómo nació su historia de amor.

La Chepi reveló que fue en el primer semestre de 2020 que sus miradas se cruzaron por primera vez a través de una ventana.

Luego, reveló que la primera vez que hablaron fuer gracias a Isabella, la hija de 7 años de Daniela, ya que el recolector de basura se bajó a saludar a la pequeña.

“Lo vi y dije, ‘APAAAA’, mirá al chofer, eh. Empezamos a hablar por la ventana pocos segundos y se iba. Lo esperaba más que el sueldo a fin de mes. Me arreglaba cuando pasaba. Mi hija se daba cuenta, pero yo le decía que nada que ver”, contó.

Tras varios días de coqueteo y conversación, ella decidió pedirle el Instagram a Javier. “Ahí confirmé que no estaba en pareja y que vivía en donde me había dicho. Después seguimos por teléfono. Me dormía a las 5 de la mañana hablando con él ¡Ya estábamos de novios antes de besarnos!“, recordó.

Finalmente, Dani aclaró que aún no viven juntos, ya que su amor pandémico tiene tres hijos de su anterior matrimonio.

“Nos gusta extrañarnos. Si comés todos los días papas fritas te vas a agarrar un ataque al hígado. No nos queremos empachar”, cerró.