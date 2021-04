“Le faltan palos pal puente”: Pamela Díaz trató de “loca” a Loreto Aravena tras funa a farmacia

Hace unos días, Loreto Aravena denunció en sus redes sociales que vivió un mal rato en una farmacia de Puente Alto, luego de que comprara un remedio.

La intérprete nacional contó en Instagram que cuando llegó a su casa, se percató que una tira del medicamento venía vacía, por lo que regresó al local para pedir un cambio.

Sin embargo, según contó, cuando llegó al lugar para hacer su reclamo, una de las vendedoras le pidió la boleta, negándose a aceptar el voucher de pago.

“No me cambiarán el remedio por no tener la boleta, aún con la transacción del banco. Pero adivinen qué me dice la vendedora: ‘Vaya a buscar la boleta al basurero’. Y yo ¡plop!”, fueron parte de las declaraciones de Aravena.

Ese mismo día en la noche, Pamela Díaz se refirió al tema en un nuevo capítulo de Me Late Prime, de TV+, donde sostuvo que toda esta situación le parecía increíble.

“Es que no puedo creer. A esta le faltan palitos pa’l puente. Las reglas son reglas y somos todos iguales. ¿Quiere que vaya la señora a buscarla a la basura?“, partió diciendo la “fiera”.

Luego, agregó que “yo he metido la mano al basurero buscando boleta miles de veces porque se me han caído y todos hemos hecho eso. A mí se me han caído las llaves dentro de un basurero (..) Por una tira… ¿Por qué no le compra una farmacia el señor Luksic y así no tenemos problemas?“, cerró, haciendo referencia a la relación que la actriz tiene con el hijo de Andrónico.