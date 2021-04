Mauricio Israel reapareció en la televisión: reveló consecuencias de su contagio de Covid-19 y que uno de sus hijos no le habla

Durante este jueves, Martín Cárcamo, como parte del ciclo de su programa de entrevistas De tú a tú conversó con Mauricio Israel, quien desde Miami reflexionó sobre su vida, sus escándalos y dos hechos que marcan su presente: un contagio de Covid del que aún no se recupera completamente y el hecho de que su hijo mayor, Alan, no le habla hace 4 años.

Advirtiendo de entrada que “no vengo a lavarte la imagen, porque no tiene ningún sentido y no está dentro de mi foco, pero tampoco te vengo a destruir. Vengo a conversar”, partieron hablando de su salud. “Lo pasé mal, empecé a sentir mareos, dolor de cabeza, un poco de fiebre, cuando me dieron el resultado yo ya sabía que tenía Covid. Hubo días en que yo no me podía mover, el dolor muscular, el cansancio, yo quedé con fatiga crónica porque las secuelas que te deja el Covid son horribles. Hasta el día de hoy no me recupero 100%”, comentó.

Luego, explicó cómo comenzó a tener problemas económicos, derivados del momento de su mayor popularidad: cuando estaba a cargo del noticiero de la mañana de Mega. Luego, comenzó a comprar propiedades con préstamos bancarios y, cuando estaba empezando a levantar capital, tuvo problemas tributarios. “A mí me pilla la rueda cuando estuve 11 meses sin cobrar un peso. Me congelaron mis pagos porque supuestamente había sub declarado el IVA , cosa que no es verdad, pero en definitiva me tuvieron bloqueado 11 meses y tú caes como dominó y te empiezas a endeudar en el mercado informal“, reveló Israel quien tuvo que salir de su casa porque la remataron.

Admitiendo que solo recurrió al periodista Rodrigo Herrera, el actual corredor de propiedades precisó mitos alrededor de sus deudas. “Amigos, como decirle a alguien ‘¿oye préstame 500 lucas?’, no. Salvo lo que dice Rodrigo Herrera que yo creo que sí, efectivamente en algún minuto él me tiene que haber dado algo, no recuerdo el monto –tampoco lo discutí- y yo quise devolvérselo siempre. Él me avaluó en un auto, esa es una historia cierta, pero salieron muchas cosas como que le debía plata al jardinero, no, nada de eso es cierto”, comentó.

Según Israel, las deudas fueron las que lo sacaron de pantalla y forzaron su despido. En ese proceso, realizó un programa en La Red. “Y como no me estaba yendo muy bien, no tenía de dónde generar las lucas para poder devolverle a la gente la plata, entonces tuve que recurrir a mi familia”, precisó, justo antes de decidir salir del país para aminorar sus problemas.”Yo estaba muy mal psicológicamente, anímicamente, físicamente, ya no aguantaba más, porque cuando estás con un nivel así de problemas colapsas en todo sentido. Y la verdad es que fue una mala decisión que yo me hubiera ido”, confesó.

El amor y los dolores

Contando que dejó el país sin estar emparejado, indicó que su relación con Marisol Gálvez, madre de su hija Sara, no era tan cercana. “O sea, sí estuvimos juntos un tiempo, de hecho me fui a vivir a su casa mientras estaba la Sarita, pero mucho antes de que yo me fuera de Chile ya me había ido de su casa por lo tanto ella es la mamá de mi hija y punto”, aseguró.

Pero el dolor que más lo persigue es la decisión de su hijo mayor, Alan de 34 años. “Yo sí te puedo contar, y con mucho dolor, que mi hijo hace cuatro años que no me habla. Y la gota que rebalsó el vaso fue la demanda que puso Marisol a mis papás por el pago de pensión alimenticia. Pensión alimenticia que nunca se dejó de pagar”, expresó apenado.

“Alan está muy molesto, muy enojado, a mí me duele no tener contacto con él. Tengo ese dolor permanente en el alma de que mi hijo está enojado conmigo y la verdad es que tiene toda la razón. Yo sé que le he causado dolor a mis hijos, a mis sobrinos, tengo un sobrino que físicamente se parece mucho a mí y sufre mucho bullying, mi hija sufrió bullying también”, reconoció, indicando que nunca quiso traspasarle la angustia de su momento económico.

Finalmente, mirando a la cámara dijo “Alansito yo te echo mucho de menos, y te necesito mucho y sobre todo en esta etapa de mi vida. Y yo sé que soy egoísta al pedírtelo pero no tienes idea cómo te extraño. Él no sabe, no logra dimensionar lo que él me hace falta”.

Expresando que, en este momento no mantiene ninguna deuda, Israel manifestó su disposición frente a eventuales pendientes. “Si aparece alguien y dice ‘el señor Israel me quedó debiendo una llave que le hice’, se le va a pagar. Pero han pasado 13 años, o 10 años, y no ha aparecido nadie. Si alguien quiere venir a cobrar, que cobre, yo no tengo problema”, añadió, apuntándose como responsable de su debacle. “Fue pagar un precio por mi arrogancia. Porque sí es cierto que yo fui exitoso en algún momento de la televisión pero también fui muy arrogante. Y esa arrogancia me pasó la cuenta y me pasó la cuenta con mis compañeros de trabajo, con mi trabajo, con mi familia, con todo el mundo”, reconoció.

“Fui arrogante con mi familia porque, no sé, yo estaba en una posición donde sentía que no necesitaba a nadie. Yo creo que me creí mucho el cuento y después me di cuenta, Martín, que eso eran puras inseguridades. Yo siempre luché con que era feo, con que era Judío, yo nunca he sido una persona avasalladora”, reflexionó. “Yo creo que sin querer queriendo me fui creando a un personaje. En alguna oportunidad, cuando yo empecé en la televisión, a mí me dieron un consejo -no voy a decir quién- pero me dijeron que me tenía que transformar en un pirata, que había que ser pirata para sobrevivir en la televisión. Yo no me lo creí pero creo que me fui transformando en un pirata“, añadió.

Además, repasó su relación con la misma audiencia que lo levantó. “Yo sé lo que hice para que la gente no me quiera perdonar, yo le fallé a la gente, porque yo que atacaba mucho a los corruptos, a la gente que trataba mal a las mujeres, me equivoqué. Caí en deudas y no supe enfrentar las cosas como tenía que enfrentarlas y de alguna manera fui cobarde. Yo creo que eso es lo que la gente debería de perdonarme, de haber sido cobarde y no haber enfrentado las cosas en su momento como debería de haberlas enfrentado”.

Respecto a un eventual regreso a Chile, Mauricio Israel dice que esa pregunta es difícil y que no lo ve como una realidad. “Por un tema económico, yo tengo que trabajar para vivir y yo vivo el día, no soy una persona que tenga grandes recursos para darme el lujo de estar sin trabajar”, pensando lo difícil que sería buscar un empleo aquí.

Finalmente, el recordado comunicador confidencia que no se ha perdonado. “Me falta reconocer más las cosas en las que fallé y cuando termine de reconocerlas todas, yo creo que ahí me voy a perdonar”, recalcó, puntualizando que, con la conversación, se dio cuenta que no está listo y que es necesario. “Ha sido muy enriquecedor. He sentido ese afecto que me falta de Chile”.

