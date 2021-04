“Está súper grande”: Tamara Acosta se reencontró con la pequeña “Anita” de Los 80

En un nuevo capítulo de De tú a tú, Martín Cárcamo conversó con la actriz Tamara Acosta, en un recorrido que incluyó temas como su depresión, la maternidad y los hitos de su carrera, marcado por su participación en el teatro, el cine y la televisión.

Justamente en Canal 13, la actriz dio vida a Ana López en Los 80, emblemática serie que recorrió la década y que, según la propia actriz, no tenía muchas perspectivas. “Nadie pensó que le iba a ir bien, nosotros sabíamos que era un proyecto súper particular, que era importante, que recobraba la memoria histórica del país y que además era muy bonito estéticamente. Pero a la vez, sabíamos que era triste, que era lento, decíamos que no lo iba a ver nadie”, reflexionó.

Junto con escuchar y emocionarse con un mensaje que le envió Boris Quercia, Acosta recibió un regalo en manos de alguien muy especial: Estrella Ortíz, la niña que desde sus 9 meses interpretó a Anita Herrera.

Recibiéndola con un fuerte abrazo, con PCR negativo mediante, ambas compartieron un profundo cariño y recuerdos, repasaron su presente, con 11 años, y sus proyecciones como actriz (revisa aquí desde el 1:01:00).

Además, la propia Estrella, a través de sus redes sociales, ha confirmado su continuidad frente a las cámaras: muy pronto será parte de “La Mirada Incendiada”, la cinta inspirada en el llamado “Caso Quemados”.

Además, en Twitter, no faltaron los comentarios alrededor del encuentro. “Está super grande”, comentaron sus usuarios.

