Aseguran que exchico Rojo y Pablo Alborán estarían viviendo juntos en México

Hace alguno días, varios usuarios y usuarias de redes sociales aseguraron que el exchico Rojo Juan Francisco Matamala y Pablo Alborán habrían iniciado una relación.

Es más, algunos rumores apuntaban que el chileno viajó a México para irse a vivir con el cantante español, pese a que él comunicó que su viaje se debe a que será parte de una stream house.

Sin embargo, la cuenta de Instagram @lacopuchachile, confirmó que el bailarín y el intérprete de “Prometo” estarían juntos.

Tras el impacto que causó este rumor, Juanfra aclaró la situación en conversación con AR13, donde aseguró que esta información es “totalmente falsa”.

“Yo no me he juntado con él, no estoy acá en México con él, no es la razón por la que me vine“, dijo.

Eso sí, reconoció ser un gran admirador de Alborán. “El año pasado fui candidato a rey del Festival de Viña del Mar por Canal 13 y me invitaron a ver a Pablo Alborán. Yo me considero un fanático de su música, me gusta mucho su trabajo“, comentó.

“Ese día yo lo etiqueté en varias historias y lo felicité por su show y él me respondió. Me dijo ‘que bueno que lo disfrutaron, gracias por venir’, fue muy buena onda y fue una conversación muy breve“, siguió contando.

Finalmente, el joven confirmó que hubo otras conversaciones con Alborán, las cuales se malinterpretaron. “Yo cometí el error de dos veces, una fue en mi cumpleaños, publiqué parte de estas conversaciones, en ‘modo fan’, entonces yo creo que desde ahí comenzó el rumor, fueron simplemente conversaciones”, reveló.

“Cuando uno está expuesto, también te expones a estas situaciones, yo no sé con qué fin lo hacen. Si yo estuviera con él o no, sería cosa mía“, cerró Juan Francisco.