“Me gustaría mucho”: Mónica Godoy reveló que uno de sus grandes anhelos es hacer cine

La actriz nacional Mónica Godoy conversó con Cristián de la Fuente en un nuevo capítulo de Velvet al Desayuno, donde habló sobre diversos aspectos de su vida personal y laboral.

Primero que todo, la intérprete chilena contó que la pandemia ha complicado mucho el trabajo para los actores y actrices, y al mundo del teatro en general, ya que muchas obras que estaban por estrenarse en 2020, quedaron estancadas a causa del Covid-19.

Luego, en esa misma línea, Mónica reveló que no quiere hacer teleseries, dado que “me encantaría hacer cine, me gustaría mucho. Me gustaría mucho hacer series“, asegurando que la realización de estas es uno de sus desafíos profesionales para este 2021.

Luego, de la Fuente le preguntó por sus inicios en la televisión nacional, donde Godoy desclasificó que “partí conduciendo en el canal Rock and Pop, bueno en esos años era muy distinto y Sabatini me dijo: O eres animadora o eres actriz, y tuve que renunciar al Canal 2″.

Esta declaración sorprendió a Cristián, quien le preguntó: “¿por qué, si uno no es blanco o negro?, ¡si uno lo es todo! ¡¿Sabatini, por qué?! En ese tiempo estaba Dios y luego venía Sabatini y si él lo decía, era ¡oh! lo dijo Sabatini”.

Inmediatamente la actriz le bajó el perfil, señalando que eran “cosas de los ’90”.

Más adelante, aclaró por qué obedeció al director de las teleseries más exitosas de TVN, argumentando que “tenía 19 años y no iba a ir a decirle a Sabatini: ‘No, prefiero no hacer tu teleserie’, si era lo único que yo quería hacer, actuar y sobre todo con él y en ese elenco (…) existía algo mucho más cuadrado, en donde tenías que ser actor y tenías que estudiar en tal lugar y ojalá no fueras bonito, porque si eras bonito, eras peor actor”.

Fue entonces cuando Cristián confesó “el señor Sabatini con el que no trabajé nunca y no habría trabajado, no porque no quisiera, sino que él me tenía un rabia que nunca entendí por qué, dio un titular en una entrevista y dijo: modelos trabajando en teleseries, es lo mismo que carniceros como médicos“.

Para cerrar el tema, Mónica Godoy respiró hondo: “por suerte uno ahora puede hacer muchas más cosas y no por eso no eres actor”.