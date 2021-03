Rocío Toscano compartió foto de su cuerpo a un mes del nacimiento de sus mellizos

La actriz Rocío Toscano compartió una foto mostrando su cuerpo a poco más de un mes del nacimiento de sus mellizos, junto a potente reflexión.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete nacional de 27 años publicó una foto en ropa interior y escribió: “Un mes y una semana de post parto y el acné, la flacidez y las estrías son mis nuevos amigos“.

“Es otro mi cuerpo y me encanta el proceso. Sé que toma tiempo volver, pero paciencia tengo de sobra. Cómo me vea es lo de menos, lo importante es cómo me sienta y ufff… me siento feliz, cansada, pero feliz, poderosa y más hermosa que nunca“, expresó.

“Es increíble la transformación desde la fecundación, las mujeres somos lo máximo, la capacidad de crear vida, cargar tanto peso, dar a luz, amamantar, criar, amar, superarnos por y para ellos, lo damos todo, día y noche, con o sin ayuda. ¿Cómo no podría amarme y respetarme más? Soy una máquina y todas las mamás lo somos“, sostuvo.

Asimismo, indicó: “En 3 semanas empezaré con rutina de entrenamiento a ver qué resulta de eso, y si es que puedo”.

