Huaso Isla reveló que pilló a Alexis Sánchez y Mayte Rodríguez en USA antes de que confirmen su relación

Mauricio Isla reveló en un nuevo capítulo de De tú a tú que pilló a Alexis Sánchez in fraganti con Mayte Rodríguez, cuando estos aún no confirmaban su relación amorosa.

Según contó, esto ocurrió cuando recién se estaba especulando sobre el supuesto romance del futbolista y la actriz.

Sin embargo, el Huaso ya sabía en qué andaba su amigo, dado que lo conoce muy bien. “Cuando ya tuvo la relación con Mayte. Y con Gala lo encontramos en Estados Unidos y yo le decía ‘estay con Mayte’ y me decía ‘no, no, si fue ahora recién’. Y yo le decía ‘viste que no confías en mí, yo sabía que estay con Mayte y no me contaste’”, reveló.

Sobre el momento en que los pilló contó que “lo vimos por casualidad con Gala. Fuimos a la playa y lo vimos en Estados Unidos con Mayte. Estaba ahí, en el aeropuerto. Nos veníamos a Chile todos. Ahí me enteré. Yo no sabía que estaba. Yo sabía lo de la prensa, pero nada más”.

“El me escribía siempre y yo le cambiaba la conversación y le decía ‘¿y tú?’. Y me decía no, yo aquí estoy con mis perros, estoy enamorado de mis perros, no quiero a nadie. Y después en junio pasó que lo encontré ahí con Mayte. Y le dije ‘viste que estabas con ella y no me dijiste nada. Después te gusta que a ti te cuenten’”, bromeó, sorprendiendo a Martín Cárcamo con sus declaraciones.