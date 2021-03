El sentido mensaje de Daniel Fuenzalida a un mes del fallecimiento de su madre

Hace un mes, Daniel Fuenzalida comunicó que su madre, María Teresa Ferdinand, había fallecido tras una larga lucha contra contra el Covid-19.

Y es que el virus le dejó secuelas de las cual no pudo recuperarse.

Ahora, a un mes de su fallecimiento, el comunicador le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales.

“Hoy jueves 18 se cumple un mes mamá desde tu partida, sé que estás conmigo, me das fuerzas, me acompañas, me das señales que estás en otra energía, te amo Mamá …… Gracias por tus fuerzas para poder pararme una vez más!”, escribió Daniel, acompañando sus palabras con una foto de su madre.