“Respeta mi duelo”: Ingrid Aceitón compartió potente reflexión tras la pérdida de su bebé

A través de sus redes sociales, Ingrid Aceitón compartió una potente reflexión sobre el bebé que perdió en enero, cuando estaba por cumplir los ocho meses de embarazo.

“Respeta mi duelo”, parte diciendo el texto publicado por la modelo, quien revela cómo ha sobrellevado esta pérdida.

“Sabías que cuándo muere tu hijo dentro de tu vientre, la noticia te la da el doctor y te dejan sola… Sabías que no te dan la opción de elegir como quieres entregar a tu hijo“, escribió.

Luego, agregó: “Sabías que luego de entregar a tu hijo muerto te vuelven a internar en sala de parto. Escuchando el llanto de otros bebés y viendo la alegría de otros, mientras tu acabas de perder a tu hijo… Sabías que no te explican, ni hay acompañamiento en el proceso natural que realiza el cuerpo de una mamá sin hijo“.

“Sabías que después del alta no hay seguimiento médico… Sabías que no hay concientización en la sociedad, que de los bebés que mueren en el vientre materno nadie habla… Sabías que se minimiza la pérdida… Sabías que casi no hay médicos estudiando las causas y los porque de la muerte en el vientre materno porque estas muertes no se registran“, continuo.

“Sabías que los efectos psicológicos por la muerte de un hijo y sobre todo cuándo ese duelo es silencioso pueden durar décadas en los padres… Si has pasado por este proceso conoces este sentimiento. Hoy te digo que eres una mujer fuerte y maravillosa“, cerró, recibiendo el cariño de sus seguidores y seguidoras.