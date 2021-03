Drake lanzó canción que reavivó su enemistad con Kanye West y rumores de infidelidad con Kim Kardashian

Una polémica con historia revivió en el mundo de las celebridades. Drake reavivó su enemistad con Kanye West y con ello también los rumores que lo vinculan sentimentalmente hace años con Kim Kardashian.

La controversia volvió tras el lanzamiento reciente de su canción “Wants and Needs”, donde insinúa que mantuvo relaciones sexuales en más de una ocasión con la socialité.

“Ella vino a buscarme dos veces, ni siquiera me volví loco por ella una vez, sabes que soy un complaciente”, dice una parte de la canción que inicialmente hacía alusión a otra mujer, hasta que mencionó explícitamente al exesposo de Kim Kardashian.

“Sí, probablemente debería vincularme con Yeezy, necesito un poco de Jesús/ Pero tan pronto como comencé a confesar mis pecados, él no nos creería”, dice el siguiente verso de la canción que corresponde a su nuevo EP “Scary Hours 2”.

La rivalidad se remonta a 2018 cuando, según consignó In Touch Weekly, se hizo viral una teoría que sugirió que la canción de Drake “In My Feelings” trató sobre la estrella de Keeping Up With the Kardashians. Un usuario creó un hilo en Twitter en el que expuso las razones por las cuales el rapero canadiense habría mantenido una relación oculta con la modelo.

Al respecto, Kim desmintió los rumores con un escueto mensaje en la red social y Kanye West respondió con 18 tweets en los que criticó al artista. Durante ese mismo año también lo acusó de vulnerar su seguridad junto con la de su esposa e hijos y desde aquel entonces ninguno volvió a mencionar al otro hasta el estreno de esta canción.