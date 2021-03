Directora del hogar donde se grabó “El Agente Topo”: “Es totalmente la verdad de nuestra institución, así es como se vive”

La película chilena El Agente Topo se convirtió en un éxito, no sólo entre los espectadores, que la ubicaron dentro de las cintas más vistas en Netflix, sino que también por parte de la crítica y asociaciones de la industria: este sábado competirá en los premios Goya y también la pre-seleccionaron en dos categorías a los Oscars.

Sara Retamales, directora del hogar San Francisco, lugar donde se ambienta el filme dirigido por Maite Alberdi, conversó con Ciudadano ADN, y se refirió al proceso de grabación del laureado documental.

“Costó mucho que autorizáramos la grabación, porque teníamos que cuidar mucho a nuestros adultos y también a los familiares de los residentes que tenemos. La institución misma tiene un valor insuperable desde más de 70 años, entonces, hay un trabajo muy grande de muchos años y de muchas personas que se tiene que cuidar”, explicó.

Y agregó que, “cuando se presentó la productora y nos enseñaron su trabajo, a mí, personalmente, me gustó mucho. Me agradó la manera en que trabajan. No sólo vi a profesionales, sino que también, personas que tenían un carisma y que me entregó confianza para abrirles las puertas completamente de parte de los residentes, del directorio y las familias”.

La grabación al interior del hogar se extendió por tres meses, y durante el proceso, según contó la directora de la residencia a Ciudadano ADN, “estábamos muy contentos, nunca nos sentimos invadidos“.

“Nos agradó, nos integramos y ellos también se integraron a nuestra familia. Nos adaptamos mutuamente a convivir diariamente, y a través de los días y los meses, nos encariñamos muchísimo con todo el equipo“, manifestó.

Elogios y premios

Actualmente, El Agente Topo está nominada al Premio Goya, ceremonia que se llevará a cabo este sábado a las 18:00 horas de Chile, y pre-seleccionada por la Academia de Hollywood para dos premios Oscars, Mejor Película Extranjera y Mejor Documental.

Respecto a las nominaciones y elogios recibidos por la cinta de Maite Alberdi, la directora del hogar San Francisco aseguró que “el trabajo es muy bello y las personas que lo realizaron son hermosas”.

“Cuando me invitaron a ver la película por primera vez, quedé muy agradecida porque es totalmente la verdad de nuestra institución, así es como se vive. Y espero que se ganen, no solamente los Goya, sino que también los Oscars y todos los premios, porque es un trabajo hermoso”, manifestó Retamales.