Doble semifinal: “El Agente Topo” figura en dos listas cortas de los Premios Oscar

La tarde de este martes, la Academia de Hollywood dio a conocer las listas cortas de los próximos Premios Oscar. La película chilena El Agente Topo, de la cineasta Maite Alberdi, aparece en dos de ellas: Mejor Película Extranjera y Mejor Documental.

En el caso de la primera categoría, el filme local compite con otros 14 títulos, como Ya no estoy aquí de México, Two of Us de Francia, Sun Children de Irán y Better Days de Hong Kong, entre otros.

En tanto, en la categoría documental, se encuentra con largometrajes como All In: The Fight for Democracy, de Amazon Studios, y Lo que el pulpo me enseñó, de Netflix.