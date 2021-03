Naya Fácil fue internada de urgencia tras compartir alarmantes mensajes en Instagram

Un complicado momento está viviendo Naya Fácil, ya que hace algunas semanas comenzó a sufrir episodios de acoso por dos mujeres y un hombre que reiteradamente la hostigan en redes sociales.

A través de Instagram, la joven contó el sufrimiento que estaba viviendo, junto a una serie de pantallazos como prueba. “Lo que acabo de subir son mensajes que he recibido desde hace una semana. La verdad, este es el último video que van a ver de mí. El último video en el que van a saber de mí. Es el último video en que me verán”, avisó.

Luego, agregó: “Me cansé, de verdad. La gente no piensa que yo soy persona, que yo siento, que yo tengo pena. Que yo si me defiendo es porque estoy recibiendo estos ataques. No le he hecho nada a nadie chiquillos. Me están sacando unos videos de hace años atrás. Me cansé de la vida”.

“Llegó el momento. Esta gente consiguió lo que quería. De verdad que me cansé de todo esto“, siguió escribiendo, para luego referirse al acoso que estaba recibiendo., complementó.

“Cuando chica lo pasé super mal, a mí me hacían bullying, caleta, y me costó mucho salir de ahí. Muchísimo. Me hacía mierda llorando en mi casa“, dijo.

“Ahora ni siquiera me salen las lágrimas de la pena que tengo, de la rabia que tengo. Tengo tanta rabia, impotencia, con estas personas que se han encargado de destruir mi vida. Son dos mujeres y un hombre que se han encargado de subir un montón de cosas mías, hueón”, complementó.

“Me quieren ver destruida. Me quieren ver bajo tierra. Hoy día llegó el día. Yo también tengo un límite de lo que puedo aguantar las cosas. Te lo juro, tengo un límite. Y hoy día encuentro que ya no doy más”, aseguró Naya.

Más adelante, compartió un mensaje que preocupó enormemente a sus fans: “Lo que voy a hacer ahora es algo contra mí, contra mi vida. Me duele caleta. Me duele un montón tener que haber llegado a esto para complacer a gente. No sé qué hizo de malo. Me equivoqué como todos se equivocan. Pedí perdón, hablé con las personas. Pero ya estoy colapsada de que me estén hablando tan mal“.

Horas después, compartió otra historia donde muestra un frasco de pastillas y en la que expresó: “Espero ahora sí poder descansar en paz y sin alguien que me odie. Los amo y muchas gracias por haber hecho estos años más felices“.

Tras el susto, una de sus amigas pudo dar con ella y llevarla a urgencias, donde la estabilizaron.

Es importante mencionar que actualmente Naya ya se encuentra bien y en su hogar.