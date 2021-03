Demi Lovato sorprendió con drástico cambio: “Perdí peso accidentalmente”

La cantante Demi Lovato sorprendió con un drástica baja de peso y aseguró que fue “accidentalmente“.

Cabe recordar que la artista estadounidense ha tenido una intensa lucha durante años contra de sus inseguridades y los trastornos alimenticios, los que, según sus palabras, ya están superados.

Este martes a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Sorry not sorry compartió un video dejando ver lo mucho que ha bajado de peso, al punto que los pantalones le quedan muy grandes.

Al respecto, expresó: “Perdí peso accidentalmente. Ya no cuento las calorías. Ya no hago ejercicio en exceso, no restrinjo, ni vomito. Y yo, especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta… y de hecho he perdido peso“.

“Esta es una experiencia diferente, pero me siento llena, no de comida, sino de sabiduría divina y guía cósmica, paz, serenidad, alegría y amor”, concluyó.

Revisa aquí la publicación: