Fernanda Urrejola sobre su relación con Francisca Alegría: “Estoy muy feliz y me gusta compartir mi felicidad”

En entrevista con el programa El Aperitivo, la actriz Fernanda Urrejola se refirió a su vida en Estados Unidos y su relación amorosa con Francisca Alegría.

Primero que todo, la intérprete nacional contó que decidió irse de Chile y probar suerte en Hollywood, ya que había cumplido más de 15 años en la televisión local.

Este plan resultó a la perfección para Fernanda, ya que fue parte de Narcos: México y también es parte del elenco de Cry Macho, la nueva película de Clint Eastwood.

Sin embargo, no descarta volver a Chile. Eso sí, lo haría solo por un “proyecto bueno”, ya que “no cierro las puertas a nada”. “Aprendí que no me sirve planear, yo vivo mi vida lo más al día a día posible“, comentó.

Luego, Urrejola habló sobre su relación con la directora y guionista Francisca Alegría, con quien lleva más de 10 meses de pololeo.

Sobre esto, comentó que “estoy muy feliz y me gusta compartir mi felicidad y hablar de este amor”.

“La sexualidad es un abanico y cada vez está más movible ese abanico y gama”, agregó.

Recordemos que Fernanda Urrejola hizo pública su relación con Francisca Alegría en abril del año pasado, cuando compartió una romántica foto bajo el mensaje “amor es amor”.