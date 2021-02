Joven asegura que está embarazada de Sebastián Yatra y que él no le responde por ningún medio

Sebastián Yatra se encuentra en medio de a polémica, luego de que un grupo de jóvenes españolas crearan un perfil de Twitter para poder contactar al cantante, ya que una de ellas estaría esperando un bebé de él.

Citando un tuit de Tini, y etiquetando en el mismo a Danna Paola, Sebastián Yatra y a Stoessel, escribieron: “El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia“.

“La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio”, agregaron.

Luego, detallaron que “solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora. Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas”.