“Respeto, por favor”: Kathy Contreras respondió a críticas tras contar inseguridades sobre su cuerpo por su embarazo

La exchica “Yingo”, Katherine Contreras, quien anunció a principios de enero que está embarazada, respondió a quienes le dejaron críticas tras contar inseguridades sobre su cuerpo.

Esto, luego que la joven contara en Instagram que “es muy hermoso todo, pero también viene con inseguridades que salen a la luz con respecto al cuerpo”, por lo que ya estaba tomando precauciones para la “recuperación” de éste en el postparto, como las fajas.

Tras la publicación, recibió algunas críticas, donde diferentes usuarios le dijeron que no se preocupara por esas cosas y que “disfrutara el proceso“, e incluso algunos le advirtieron sobre el riesgo de usar esos elementos.

En un nuevo post, este martes la modelo se cansó y se refirió al respecto. “He leído muchas críticas este último tiempo en mi Instagram sobre cómo uno hace las cosas y cómo supuestamente debería hacerlas”, comenzó escribiendo.

“Creo que uno es experiencia y esta es distinta para cada ser humano... Lo que te sucede a ti, no tiene por qué pasarme a mí. Sí creo que hay que escuchar a las personas que, con buena voluntad y amor, quieren compartir su experiencia para apoyarte”, expresó.

“Es muy diferente atacar desde la rigidez mental de ‘esto es así’, como verdad absoluta y poniendo palabras como: ‘Eres tonta por elegir esto’, ‘esta se chaló’ o ‘disfruta en vez de pensar esto o aquello’… ¿Qué es eso? ¡Respeto, por favor! Uno al final tomará lo que le haga sentido. Más dulzura en comunicar. Creo que no nos vendría mal”, espetó.

“A las personas que me dicen que tengo que disfrutar mi embarazo y no pensar en ‘tonteras’, les digo que para mí no son tonteras el poder mirar el lado B de la gestación. Las inseguridades y miedos se miran de frente y se trabajan, ¡miércale! Se abrazan y se lloran, también, si es necesario, porque somos luz y sombra”, finalizó.

Revisa aquí las publicaciones:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝒌𝒂𝒕𝒉𝒚 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆𝒓𝒂𝒔 👁️❤️👁️🕊️ (@kathy_co11)