Tekashi 6ix9ine protagonizó fuerte pelea con otro rapero fuera de un club nocturno

Este domingo, Tekashi 6ix9ine protagonizó una fuerte pelea con otro rapero en las afueras de un club nocturno de Atlanta.

El polémico artista tuvo un intenso intercambio de palabras con su colega Meek Mill, luego de que el intérprete de “BEBÉ” lo acusara de tener policías como guardias de seguridad.

La discusión subió de tono rápidamente, y Meek Mill aseguró que el “protegido de la policía” es 6ix9ine y no él.

Recordemos que Daniel Hernández ha sido duramente criticado por sus colegas, luego de que colaborara con la policía para salir de la cárcel, acusando a sus excompañeros de delitos.

6ix9ine clowning Meek Mill for having security around him is the most wack shit I’ve ever seen on the internetpic.twitter.com/csEjR0twth

— mariano 🦦⁶𓅓 (@TheRapAgenda) February 14, 2021