Nicole Putz reveló qué le dijo su familia cuando dejó la carrera de Derecho para dedicarse a la moda

En conversación con Cristián de la Fuente en Velvet al Desayuno, la fashionista Nicole Putz se sinceró sobre varios aspectos de su vida, entre esos, la moda.

En la entrevista, la primera influencer chilena en trabajar con reconocidas marcas internacionales de lujo, tales como Tiffany, Carolina Herrera y Michael Kors, contó que siempre fue criticada por dejar de estudiar derecho para dedicarse a su blog de moda.

Sobre esto, comentó que “fue una verdadera rebeldía y a mucha gente le ofendió que pausara o renunciara a una carrera tradicional. En Chile le dan mucho poder al cartón, a decir dónde estudiaste y quién eres“.

“Todo el mundo me decía, tú eres cabezona, tú no estás para hablar de moda. Y yo decía ¿Por qué no? Que me guste la moda, no me hace menos inteligente ni menos persona”, agregó.

Luego, la fashionista comentó que sí se puede estar a la moda con ropa reciclada, asegurando que “para nadie es un misterio que la moda es una industria muy contaminante y mientras la gente siga comprando no va a parar… El público es el que puede lograr que la moda se vuelva más sustentable y se genere una economía mucho más circular. Eso ya está ocurriendo en Chile”.