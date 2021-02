Kylie Jenner recibió duras críticas por video donde maquilla a Caitlyn y le dice “papá”

Kylie Jenner grabó un video para el canal de Youtube de Caitlyn Jenner donde, por primera vez, la maquillaba. Durante el registro, la joven la nombró como “papá”, valiéndole duras críticas.

Frente al revuelo generado, fue propia Caitlyn quien aclaró la situación.

En el video, que tiene más de dos millones de visualizaciones, Caitlyn explicó que quiere que tanto Kendall como Kylie le llamen siempre así. “Seré su padre hasta el día en que mueran o yo muera”, dijo la exatleta, quien además conversó sobre su nieta Stormi y las veces que se escondía para maquillarse en secreto, antes de nacer sus seis hijos y sus tres hijastras.

Los usuarios de redes sociales defendieron ampliamente a la socialité e incluso recordaron graciosos momentos de la vida de ambas, como cuando durante “Keeping Up With The Kardashians”, Caitlyn prohibió muchísimas veces que Kylie se maquillara. Incluso, en una ocasión, hizo que llegara tarde a clases para devolverse a casa y quitarse el delineado, cuando ella tenía 12 años.