“Va de nuestro ciclo menstrual”: Mon Laferte reveló de qué se trata el mural que pintó en el Cerro Alegre de Valparaíso

Mon Laferte explicó en su cuenta de Instagram el significado del mural que pintó en el Cerro Alegre de Valparaíso poco antes de que la seremi de la Cultura, el Patrimonio y las Artes de Valparaíso, Constance Harvey, criticó la intervención y cuestionó si contaba con los permisos para realizar la pintura.

“Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor”, sostuvo la cantante junto a la imagen de su pieza artística.

Además aprovechó la instancia para contar a sus seguidores una historia propia de los días en los que trabajó en el proyecto. “Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno. Me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura”, contó.

En esa misma línea, agradeció a otro vecino que “vende el mejor pan del mundo”.

Laferte aseguró, además, haber pintado un nuevo mural en el Cerro Cárcel, mostrando el resultado final próximamente.

“Hermoso y los comentarios negativos son pura ignorancia”, “¡Me encanta! Estos días lo iré a ver”, “Uffff Te amo. Bellísimo y poderoso” y “Tan seca y linda que eres Mon”, son algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en la publicación que ya cuenta con más de 195 mil “me gusta”.

La obra forma parte de una exposición llamada “Procesión: Pinturas de Mon Laferte”, la cual fue realizada en conjunto con la galería de arte Bahía Utópica y estará disponible desde el 15 de febrero al 12 de marzo.