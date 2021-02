“Le quitaron a su princesa”: así reaccionó el “Fantasma” Figueroa frente al embarazo de su hija Fer

Fernanda Figueroa confesó que sus padres no se tomaron muy bien el embarazo de siete meses que hizo público durante este fin de semana con una tierna postal en su cuenta de Instagram.

La influencer es hija del popular exfutbolista y técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, quien la joven siempre recalcó que ella es la “princesa” de su padre, que su relación es muy unida e incluso él es muy celoso y aprensivo.

“A mi papá le cuesta un poco más asimilarlo porque es muy celoso, siempre lo ha sido. Es como que le quitaron a su princesa”, explicó la joven a AR13.

En esa misma línea, Figueroa comentó que contarle a sus padres fue un poco más duro: “Obviamente al comienzo no lo tomaron muy bien. No porque no me quisieran apoyar, porque mi familia me apoya en todo, ha estado conmigo en los momentos más difíciles, pero ellos son muy a la antigua”, sostuvo la influencer.

Además explicó que esto tiene que ver con un tema cultural más que con algo personal: “El mexicano es muy a la antigua, es muy machista, es muy de que un bebé tiene que venir cuando ya tienes creada una familia, que no puede estar fuera del matrimonio. Nos criaron así. Obviamente no reaccionaron de la mejor forma”.

Fernanda también comentó que antes tenía en sus planes el matrimonio pero que hoy no es una prioridad y que estará muy feliz si se da esa posibilidad como si no ocurre, así como también enfatizó en que no va a darle un giro a su cuenta de Instagram para convertirse en una mamá influencer.