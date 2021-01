Fer Figueroa reveló que está esperando a su primer hijo con tierna postal en Instagram

La exchica reality, Fer Figueroa, recientemente reveló que está esperando a su primer bebé.

En conversación con AR13, la modelo contó que ocultó la noticia por siete meses por diversos motivos, entre esos que su pareja actual no tiene relación con el mundo del espectáculo y también por sus compromisos laborales.

La joven partió contando que, en un principio, confundió su embarazo con gastritis debido a los síntomas que experimentó en plena pandemia por Covid-19. “Vomitaba todo lo que comía y yo pensaba que era gastritis y por no querer ir al doctor por la pandemia me medicaba. Tomé Omeprazol hasta que la regla me empezó a llegar rara. Me tomé dos test y ambos salieron positivos”, reveló.

Además, señaló que, pese a que no tenía planeado ser madre aún, está feliz con la pronta llegada de su bebé. Eso sí, los primeros meses de embarazo fueron bastante complejos para ella. “Estuve hasta el cuarto mes con esos síntomas y yo me enteré del embarazo en el tercer mes. No se me notaba, no subí mucho de peso porque todo lo que comía lo vomitaba”, detalló.

Sobre su actual pareja, la hija del “Fantasma” Figueroa, reveló que “estoy pololeando, hace un año, felizmente con él. Este pololeo lo decidí tener solo para mí, no publicarlo, no exponerlo porque con mis otras relaciones que expuse no me fue muy bien”.

“Él no tiene nada que ver con la tele, y no está ni ahí con la tele, ni con mi rubro, ni con absolutamente nada de eso. Él tiene su trabajo aparte y ha sido mucho más sano, mucho más lindo porque la gente no te llena de basura la cabeza”, confesó.