Anitta sobre las críticas a su cuerpo: “Tengo más celulitis que oxígeno dentro de mí”

La cantante brasileña, Anitta, se refirió a las cirugías plásticas a las que se ha sometido con el paso de los años, confesando que lo único que no puede cambiar de su cuerpo es la celulitis.

En conversación con la revista Glamour, la intérprete de “Combatchy” sostuvo que “tengo más celulitis que oxígeno dentro de mí, más que agua”.

“Me he sometido a muchas cirugías plásticas. Pero eso no quiere decir que no acepto mis imperfecciones“, dijo, para luego agregar que “tengo más celulitis que cualquier otra cosa en mi cuerpo. No hay tratamiento que pueda cambiar esta realidad“.

“Puedo hacer dieta, algo que odio, puedo hacer ejercicio, algo que también odio. Por lo tanto, no voy a tener una vida que no me guste solo para acabar con toda mi celulitis, prefiero vivir con ello, aceptarlo y decir: ‘si no te gusta, es tu problema’“, continuó.

“No lo escondo. No pienso ‘Dios mío, déjame esconder mi celulitis'”, expresó, revelando que “yo me veo a sí misma en mis videos. Si a la gente le gusta, está bien. Si no me gusta, eso también está bien“.