“Pasé de tener una vida cómoda a perderlo todo”: Maluma se refirió a los rumores que lo vincularon al narcotráfico

El cantante de reggaetón Maluma fue el primer invitado a The Rockstar Show by Nicky Jam, espacio transmitido a través de Youtube. Ahí, el colombiano habló de su vida y se refirió a los mitos que marcaron el inicio de su carrera, donde fue vinculado al narcotráfico.

“La gente pensaba que mi familia era narcotraficante y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Obviamente, todo eso es mentira, hay muchas cosas que se especulan y se hablan, pero es importante dejar las cosas claras”, mencionó.

Siempre se especuló que el cantante tenía un muy buen pasar económico, a diferencia de la mayoría de los cantantes del género urbano que nacieron en sectores muy pobres, tanto en Colombia como en República Dominicana o Puerto Rico.

Estos rumores se acentuaron cuando en 2019 se compró un avión privado avaluado en 25 millones de dólares y aunque justificó la compra en la cantidad de viajes que hace por su profesión, esto no amortiguó en nada las críticas en redes sociales.

Es por ello que el colombiano se encargó de contar un resumen de su infancia, desmitificando los rumores que por tanto tiempo lo acompañaron. “Mi papá y mi mamá cuando yo estaba joven tenían una vida bien. No me faltaba nada, tenía comida y techo. Luego mi papá fue gerente de varias empresas importantes en Colombia y nos iba muy bien. Se podría decir que éramos estrato medio alto, estábamos muy bien”, sostuvo el artista.

En esa misma línea, agregó que “luego, cumplí 13 años, mis papás se separaron y todo se fue al piso. Mi papá quebró y fue una época muy difícil, pero yo siempre he dicho que soy lo que soy gracias a eso, porque empecé a valorar mucho más la vida. Me empecé a dar cuenta de que no teníamos para comer, que dependíamos de mi abuela para el mercado, cosas que me pusieron los pies en la tierra. Pasé de tener una vida cómoda a perderlo todo”.

Finalmente, Maluma, quien siempre fue muy asiduo al fútbol e incluso pensó dedicarse a eso antes que la música, se inspiró en lo que aprendió del deporte para buscar la forma de hacer dinero y por mucho tiempo se dedicó a vender dulces y sandwiches, hasta que llegó la fama a su vida.