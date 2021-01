¿Cristian o Verónica Castro?: Yolanda Andrade revivió polémica y contó cuál de los dos besa mejor

La conductora Yolanda Andrade volvió a crear polémica tras revelar en su programa de televisión Montse y Joe que los besos de la actriz Verónica Castro le gustaron más que los de su hijo, Cristian Castro.

Durante la transmisión del show, la periodista Shanik Berman recordó la escena de la teleserie Las Secretas Intenciones, donde Andrade se besó con Cristian Castro, por lo que le preguntó cuáles besos le habían gustado más a lo que ella sin dudar respondió: “Verónica”.

Fue en 2019 que Andrade confesó haber mantenido una relación con ella e incluso haberse casado en Europa, declaración que provocó una fuerte depresión en Castro, quien incluso pensó dejar su profesión y no volver a pararse frente a las cámaras.

Verónica desmintió estas afirmaciones en el momento, asegurando que nunca se había casado y mucho menos lo haría con una mujer. Además, afirmó que el anuncio fue una ofensa para ella “ya para mi edad, siendo una señora de casi 70 años, es una falta de respeto”, sostuvo la artista.

En aquella ocasión, la actriz también agregó que “ya no es gracioso. Nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos. Nunca con Yolanda. Una cosa es de broma, pero ni en kermés”, sentenció, mientras que Andrade le pidió públicamente que negara lo que había dicho en nombre de la amistad que habían tenido. Ahí puntualizó en que el matrimonio había sido simbólico y se llevó a cabo en Ámsterdam.

No es la primera vez que a la madre de Cristian Castro se le vincula con una mujer a lo largo de su carrera, incluso en octubre de 2020 se especuló que la actriz y Ana Gabriel mantuvieron un romance muy profundo y que además la canción “Simplemente Amigos” fue hecha para ella.