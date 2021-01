Se llenó de críticas: Katy Perry reveló que se hizo vegana y que su perro también se unió

Esta semana, Katy Perry reveló que se hizo vegana hace algunos meses y que su perro, Nugget, también la acompaña en este nuevo estilo de vida.

A través de Twitter, la cantante escribió: “Estoy 95% preparado para ser 100% vegano. Mi perro Nugget se unió a mí en este viaje durante los últimos 4 meses. Recen por nosotros, ¿de acuerdo?”.

Esta decisión de la intérprete de “Fireworks” fue muy criticada por sus fanáticos, quienes la tildaron de “tonta” e “irresponsable”.

Sin embargo, la asociación de derechos de los animales, PETA, apoyó a Perry en su determinación. “¡Maravillosas noticias! Estamos muy felices por ti y por Nugget. A ambos les encantará sentirse limpios y ayudar a los animales“, dijeron desde la organización.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN… my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ✌🏻♥️

— KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021