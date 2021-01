Falleció a los 81 años Phil Spector, productor musical de The Beatles, mientras cumplía condena por asesinato

Falleció el productor musical estadounidense Phil Spector a los 81 años por complicaciones producto del coronavirus Covid-19, mientras cumplía condena por el asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003, según informaron medios internacionales.

TMZ señaló que el músico se contagió con Covid-19 hace cuatro semanas, pero se recuperó y volvió a prisión. Sin embargo, durante el sábado se agravaron sus problemas respiratorios, teniendo que ser llevado de urgencia hasta un hospital, donde finalmente murió.

Spector fue conocido por ser el arquitecto del “muro de sonido“, una técnica que consistía consistente en grabar múltiples pistas de acompañamiento, superponiéndolas hasta crear una densidad diferente.

Además, el reconocido músico trabajó en el álbum Let it be (1970) de The Beatles, y también trabajó en los sencillos de John Lennon Instant Karma (1970) e Imagine (1971). De igual forma, produjo otros éxitos como River deep – Mountain high (1966) de Ike y Tina Turner.

Cabe destacar que Spector fue condenado en 2009 a un mínimo de 19 años y un máximo de cadena perpetua por el homicidio en segundo grado de Clarkson

Getty Images