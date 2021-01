Integrante de “Mau y Ricky” reveló que se encuentra en cuarentena tras contagio por Covid-19

Mauricio Montaner, Integrante del duo venezolano de pop latino y reggaeton “Mau y Ricky”, comunicó a través de sus redes sociales, que hace algunos días se encuentra realizando cuarentena obligatoria tras dar positivo por coronavirus.

Luego de que su hermana menor, Evaluna, se contagiara con el virus a finales del año 2020 mientras se encontraba en Colombia en la celebración de los Grammy Latinos donde su esposo, “Camilo”, fue galardonado, ahora, otro de los hijos de Ricardo Montaner también contrajo Covid-19.

Tras haber pasado semanas de relajo junto a su familia en la nieve, este jueves 14 de enero, Montaner publicó en Instagram. “Los amo…sé que he estado perdido, perdonen. Hace un par de días salí positivo al Covid y aunque me siento muy bien he estado encerrado en mi casa descansando y cuidándome en cuarentena”, compartió en la cuenta oficial del grupo.

De acuerdo a lo que contó el intérprete de canciones como, “Desconocidos”, se mantuvo alejado del celular debido a su recuperación, pero que ha sido muy tranquila porque no tiene mayores síntomas. Además ,agregó “quería contarles para que supieran que estoy bien. Los pienso full y doy gracias a Dios a diario por ustedes”, detalló el artista de 27 años.