Eugenia Lemos explicó por qué no se ha casado con su pareja tras 16 años juntos

La exreality Eugenia Lemos (35) explicó por qué no se ha casado con su pareja, Matías Kosznik (33), tras 16 años de pololeo.

En conversación con LUN, la argentina expresó: “Nuestro sueño es recorrer el mundo, siempre ha sido nuestro proyecto. Queremos tener hijos, pero los dos somos muy gozadores y hemos priorizado otros sueños“.

“El reloj biológico corre, así que decidimos esperar hasta que tuviéramos 38 años para tener hijos. Nos sentimos como dos jóvenes de 25 todavía”, dijo la modelo.

“La gente cree que yo soy una loca que se quiere casar por las bromas que le hice al Mati en el reality (Amor a prueba de Mega). Lo molestaba poniéndome una túnica blanca a modo de vestido de novia, pero era de chiste“, señaló.

“Nunca ha sido el sueño de mi vida casarme. Si el tema me doliera obviamente hubiese sido incapaz de hacerle esas bromas. Sí nos gustaría festejar el amor que tenemos por el otro, con nuestra familia y amigos”, afirmó la influencer.

Además, “no me interesa tener papeles o una libreta de matrimonio. Como mujer no me da seguridad casarme de esa forma; al revés, todo el tema de los papeles me pone claustrofóbica“, declaró Lemos.

Por su parte, el también trasandino, Kosznik, concluyó: “Los dos disfrutamos mucho lo que hacemos, entonces nos ha costado elegir el cuándo. Es decir, cuándo paramos para tener un bebé o cuándo paramos para formalizar la relación, pero en los papeles nunca hemos creído mucho“.