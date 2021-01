“Yo creía que la depresión era sinónimo de gente floja”: Mariuxi Domínguez se refirió al trastorno mental que sufría

La exchica Yingo Mariuxi Domínguez se refirió la depresión que sufría, de la cual dio a conocer en 2017.

A través de su cuenta de Instagram, la ecuatoriana compartió una serie de fotos y escribió: “¡Una palabra, un deseo, sí puedes cumplirlo. Yo aprendí como no hacerlo”.

“En estos años donde atravesé diferentes situaciones anímicas incomprensibles para mí. Yo creía que la depresión era sinónimo de gente floja y ociosa, pero hasta que no lo pasas no comprendes. Aprendí la empatía”, expresó.

“No hay solución, solo hay lucha guerra interna y encontrar tu motivación, porque tu motivación es eso que te haga suspirar día a día”, afirmó la modelo de 38 años.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración”.

Mapa de sueños

De igual forma, contó: “En un libro hace años leí sobre escribir y hacer tu mapa de sueños o tablero de visualización, como quieras. Yo lo hice, y a su vez hay que tomar acción para que cada cosa empiece a ocurrir, pero ojo, tener bien claro ese mapa de sueños”.

“Yo soñaba con mi pareja ideal así que dejé de decir: ‘Es que todos son iguales es que todos me hacen lo mismo, nadie me valora’, y empecé a decir lo que quería, junto con el mapa de sueños: Tengo (en presente) a mi pareja ideal que me ama, respeta, valora, nos proyectamos juntos; es un excelente hombre y estaremos toda la vida juntos. Solo empecé a decir lo que sí quería, y empecé a ser esa persona que él debería merecerse”, sostuvo.

“Además, pedí tener amigos reales, así que empecé a decir cómo eran cómo me querían y yo los quería, y así son hoy. Así con todas las fotos que ven y con todo lo que sueño y lucho y voy tras el día a día. Deséalo, ponle intención y acción, pero acción dirigida con amor” , finalizó.

