Actor de “La casa de papel”, Miguel Herrán, preocupó con mensaje en cuarentena: “6 días han sido suficientes para destrozarme”

El actor español Miguel Herrán, quien interpreta a “Río” en La casa de papel y a “Christian” en Élite, compartió un mensaje que preocupó a sus seguidores.

A través de Instagram, el joven de 24 años contó que deberá pasar 10 días en cuarentena luego de estar en contacto directo con una persona que dio positivo por coronavirus Covid-19.

“6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar, ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona”, escribió junto a las selfies.

“(Foto 1) Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones.”, expresó. “(Foto 2) No soy capaz de controlar absolutamente nada“, dijo.

Finalmente, concluyó: “Estoy bien, es solo una reflexión que quería compartir, y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve”.

Revisa aquí la publicación: