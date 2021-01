Javiera Contador compartió potente mensaje sobre su cuerpo

La actriz Javiera Contador compartió un potente mensaje sobre su cuerpo en su cuenta de Instagram.

En la red social compartió un video lanzándose a la piscina, a modo de celebración por alcanzar 1 millón de seguidores.

“Yo sé que poto gordo, espalda ancha, calzón mega walala y las plantas de los pies negras de tanto andar a pata pela. Pero la alegría de que seamos una comunidad de 1 millón de personas, me reconcilia conmigo misma”, escribió junto al registro.

“Si me quedo esperando tener la cuerpa que se espera pa’ poder mostrar una bombita, creo que no será nunca“, expresó.

“Así que vamos con todo, si no pa’ qué. Gracias infinitas a todas y todos. Les quiero mucho. Y no se me ocurre qué más decir. No estoy acostumbrada a tener 1 millón de seguidores. Es algo nuevo y bonito para mí“, finalizó.

De inmediato la publicación se llenó de mensajes, donde destacaron los de sus colegas de Casado con hijos, Dayana Amigo y Carmen Gloria Bresky. De igual forma, recibió comentarios de otras famosas como Leonor Varela, María Luisa Godoy, Botota Box, Daniela Palavecino, Isidora Urrejola, entre otras.

