Acusada de agredir a Carolina Molina: “Me pegó tanto en la cabeza que yo no tenía cómo defenderme”

El fin de semana pasado, Carolina Molina utilizó sus redes sociales para denunciar la supuesta agresión que sufrió por parte de dos mujeres, una de ellas la expareja de su actual pololo.

Según relató en ese entonces, los hechos ocurrieron a eso de las 12:00 horas, cuando dos jóvenes ingresaron a su casa sin consentimiento, golpeándola y pateándola en el rostro y cuerpo.

Tras la repercusión que causó su denuncia, CHV decidió conversar con Nataly Rivas, una de las supuestas agresoras, para que contará su versión de los hechos.

En conversación con Contigo en la Mañana, la mujer contó que “yo con Astrid (su amiga) fuimos a una tienda a cambiar un pantalón y veo cosas en oferta, le compré cosas y las fui a dejar a la casa. Al ver que nadie salía llamé al papá de mi hijo que me dijo que iba llegar en 10 minutos“.

“En ese lapsus sale Carolina y me dice: ‘¿Qué haces acá’. Yo le dije que le venía a dejar las cosas a mi hijo que si me las podía recibir y en eso ella abre la reja y me empezó a tirar del pelo de la nada“, agregó.

“Agarró algo que había en el suelo y me pegó tanto en la cabeza que yo no tenía cómo defenderme. Yo me giré y empecé a tirar combos como pude”, añadió.

Luego, Astrid Rozas se refirió a la situación, asegurando que “yo acompañé a mi amiga a dejar la ropa y él (Chacón) llega y me agarra del cuello, me levanta y me deja caer como en la lucha libre, de la nada”.